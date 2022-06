Genova | in 7 municipi su nove è l’ora del centrodestra Espugnato in extremis il Ponente rosso

Pubblicità

SartorFabricio : @PLDC09710726 Ma il PD è il primo partito. Pagliacci Ridicoli. Questo è l'assaggio di ciò che succederà il prossim… - rep_genova : Genova, comunali: nei Municipi il centrodestra verso un 7 a 2. La sinistra perde la Valbisagno [di Marco Preve] [ag… - simonefurlan1 : RT @GiovanniToti: Il centrodestra a #Genova convince anche nei municipi, passando da tre a ben sette quartieri conquistati! Complimenti a t… - ComunediGenova : ?? ?????????????????? ???????????? ?????????? ???????????????? ???????????????? Marco Bucci ottiene il 55,49% delle preferenze con 112.457 voti. I det… - 539th : @ugotruffelli Ma il municipio ponente è andato alla destra? Da quanto leggo sembra di si -

Il centro destra conquista settesu nove , affermandosi, per pochi voti, anche nel Ponente storicamente rosso. Solo Val Polcevera e Centro Ovest restano in mano alla coalizione di centro - sinistra. Con tre sezioni ancora da .... La riconferma di Bucci al primo turno toglie ai progressisti anche la supremazia sui, per la prima volta alle urne con l'elezione diretta del presidente. All'indomani del voto la ...Genova - Marco Bucci si confema sindaco di Genova, vincendo al primo turno col 55,49% dei consensi, mentre il Pd è primo partito in città con il 20,95%. Sono i risultati delle elezioni che emergono da ...Bucci dilaga anche nei quartieri di battaglie simbolo come Sampierdarena (depositi), Val Bisagno (skymetro), Nervi (viabilità e porticciolo). I progressisti "resistono" nelle enclave di ponente, vicol ...