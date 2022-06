Exit Poll: Biondi Riconfermato al primo turno, Di Benedetto Sorprende, Pezzopane Arranca (Di lunedì 13 giugno 2022) Pierluigi Biondi, 47enne sindaco uscente di Fdi e ricandidato del centrodestra sceso in campo unito, è in testa negli Exit Poll al primo turno tenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania Pezzopane, (62) candidato sindaco di un centrosinistra sceso in campo diviso, non a caso Americo Di Benedetto, (54) consigliere regionale abruzzese della lista Legnini Presidente a capo di tre liste civiche di area centrosinistra è dato come terzo. Al quarto posto il manager di una multinazionale Simona Volpe (53) candidato della lista civica "Liber L'Aquila". Biondi oscilla con una forbice che va dal 49 al 53 per cento dei votanti, Pezzopane tra il 23 e il 27, Di Benedetto si attesta tra il 21 e il 25 per cento. E' quanto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) Pierluigi, 47enne sindaco uscente di Fdi e ricandidato del centrodestra sceso in campo unito, è in testa neglialtenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania, (62) candidato sindaco di un centrosinistra sceso in campo diviso, non a caso Americo Di, (54) consigliere regionale abruzzese della lista Legnini Presidente a capo di tre liste civiche di area centrosinistra è dato come terzo. Al quarto posto il manager di una multinazionale Simona Volpe (53) candidato della lista civica "Liber L'Aquila".oscilla con una forbice che va dal 49 al 53 per cento dei votanti,tra il 23 e il 27, Disi attesta tra il 21 e il 25 per cento. E' quanto ...

you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #Verona Tommasi (CSX) 37-41% Sboarina (CDX senza FI) 27-31% Tosi (FI+liste civiche) 27… - demagistris : Francia primi exit-poll Me'lenchon avanti 26,20% contro 25,80% di - you_trend : ?? Exit poll Opinio per Rai - #LAquila Biondi (CDX) 49-53% Pezzopane (CSX+M5S) 23-27% Di Benedetto (civico) 21-25%… - Daniele_Manca : Chi è Damiano Tommasi il candidato sindaco di Verona in vantaggio agli exit poll - carmen_distaso : RT @Marilena0407: Palermo e Catanzaro stante agli exit poll non si smentiscono mai. Ma che cazzo avete nel cervello? Segatura? #elezioniam… -