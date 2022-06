Elezioni, Genova e Palermo a destra. Sorpresa a Verona. Flop referendum (Di lunedì 13 giugno 2022) Elezioni amministrative in quasi mille comuni in Italia. Stando ai primi exit poll a Genova, Palermo e a L’Aquila i candidati sindaci del Centrodestra sono a un passo dalla vittoria al primo turno. I referendum sulla giustizia non raggiungono neanche lontanamente il quorum. Caos a Palermo dove sono mancati all’improvviso 174 presidenti di seggio. Secondo Opinio Rai, a Genova e Palermo il Centrodestra sarebbe vicino alla vittoria delle Elezioni comunali al primo turno, a un passo a L’Aquila. Sorpresa Damiano Tommasi a Verona: l’ex centrocampista della Roma del terzo scudetto (sostenuto da Pd, M5S e Azione) è in vantaggio al 37-41% sui rivali. Il sindaco uscente di FdI, Federico ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022)amministrative in quasi mille comuni in Italia. Stando ai primi exit poll ae a L’Aquila i candidati sindaci del Centrosono a un passo dalla vittoria al primo turno. Isulla giustizia non raggiungono neanche lontanamente il quorum. Caos adove sono mancati all’improvviso 174 presidenti di seggio. Secondo Opinio Rai, ail Centrosarebbe vicino alla vittoria dellecomunali al primo turno, a un passo a L’Aquila.Damiano Tommasi a: l’ex centrocampista della Roma del terzo scudetto (sostenuto da Pd, M5S e Azione) è in vantaggio al 37-41% sui rivali. Il sindaco uscente di FdI, Federico ...

