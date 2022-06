Elezioni comunali Genova 2022, exit poll: sindaco Bucci avanti (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Il sindaco uscente di Genova, Marco Bucci, avanti nelle Elezioni comunali 2022 secondo il I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (copertura del campione 80%) Il candidato di centrodestra è al 51%-55%, seguito dal candidato Ariel Dello Strologo sostenuto dal centrosinistra e dal M5S al 36-40%. Il candidato Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è al 2-4%, la candidata Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) è all’1-3%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Iluscente di, Marconellesecondo il IConsorzio Opinio Italia per Rai (copertura del campione 80%) Il candidato di centrodestra è al 51%-55%, seguito dal candidato Ariel Dello Strologo sostenuto dal centrosinistra e dal M5S al 36-40%. Il candidato Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è al 2-4%, la candidata Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) è all’1-3%. L'articolo proviene da Italia Sera.

