Dazn in Italia e la differenza con gli altri Paesi: parla Di Ascenzo, presidente del Codacons (Di lunedì 13 giugno 2022) Dazn DI Ascenzo – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, associazione nata nel 1986. “Chi difende Dazn sostiene che in Europa i nuovi prezzi stabiliti siano gli stessi: però forse c’è una connessione ed una distribuzione tecnologica differenti rispetto a quelle vigenti in Italia, ci si dovrebbe adeguare al resto d’Europa prima di applicare questo provvedimento? È un’osservazione corretta, non tutti in Italia attualmente hanno la possibilità di godere di una buona connessione, attraverso l’utilizzo della fibra. Giusto guardare queste situazioni al di fuori dei confini Italiani, ma non tutti qui hanno la possibilità ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)DI– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Didel, associazione nata nel 1986. “Chi difendesostiene che in Europa i nuovi prezzi stabiliti siano gli stessi: però forse c’è una connessione ed una distribuzione tecnologica differenti rispetto a quelle vigenti in, ci si dovrebbe adeguare al resto d’Europa prima di applicare questo provvedimento? È un’osservazione corretta, non tutti inattualmente hanno la possibilità di godere di una buona connessione, attraverso l’utilizzo della fibra. Giusto guardare queste situazioni al di fuori dei confinini, ma non tutti qui hanno la possibilità ...

Pubblicità

ciropellegrino : Non per il #salariominimo, non per il #redditodicittadinanza. La rivoluzione in Italia ci sarà ma per l'aumento di #DAZN - CertoChePureTe : @armagio @LucaMarelli72 Appunto, da questo puoi evincere che effettivamente vedere il calcio in Italia è caro. La c… - pc_947 : @mariob092 @antitrust_it Penso che, come minimo, #TIM non potrà più fare offerte/promo speciali in esclusiva per… - eziojatoba : @LucaMarelli72 @CarovillanoR @EugenioCorsi Senza contare il fatto che per lo stesso servizio di prima dazn ha fatto… - eziojatoba : @LucaMarelli72 @CarovillanoR @EugenioCorsi In Europa guadagnano quanto in Italia? Mettiamo lo schemino dei salari m… -