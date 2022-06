Condannati all' ingiustizia | gli italiani disertano le urne e il referendum fallisce

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il miracolo non è avvenuto e, come previsto, solo una minoranza diha risposto all'appuntamento con i quesiti referendari sulla giustizia. L'affluenza, secondo le proiezioni Consorzio Opinio per la Rai si attesta tra il 19 e il 23%. I primi exit poll certificano una prevalenza dei sì per tutti i quesiti, per quanto non in ampiezza bulgara (circa il 54% sulla legge Severino, 56% sulla custodia cautelare e poco meno del 70% sugli altri tre temi). Stante questa percentuale di cittadini al voto sarà difficile da rivendicare l'esito sul piano politico: la consultazione, infatti, conquisterebbe il ben poco edificante primato di meno partecipata della storia. Si tratta, evidentemente, di una grande occasione persa per un pronunciamento popolare su un tema che riguarda le libertà e i diritti individuali e ha condizionato gli ultimi 30 anni di vita democratica e ...