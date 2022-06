Pubblicità

lafcuy : RT @lafcuy: Chiellini anuncia su propio fichaje, que crack. Benvenuto, Giorgio! ?????? - sportli26181512 : Chiellini, benvenuto a LA. Il presidente: 'Un gladiatore, un leader assoluto': Chiellini, benvenuto a Los Angeles.… - SAngeLo95 : RT @lafcuy: Chiellini anuncia su propio fichaje, que crack. Benvenuto, Giorgio! ?????? - findingnebula : benvenuto a casa ???? ???? - Cnyari : @chiellini @WilliamsBob75 @LAFC Benvenuto! -

La Gazzetta dello Sport

San Francisco, 13 Giugno. Proprio nel bel mezzo delle Finali Nba, una delle sue grandi passioni, dalla California arriva l'annuncio dell'accordo di Giorgiocon il Los Angeles FC. L'ambizioso club Mls di LA sarà quindi la nuova casa dell'ex juventino. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Mi ha dato un caloroso". Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra Le statistiche di" bilancio attuale Nazionale: 116 presenze, 8 gol Competizioni UEFA per club: 92 presenze, 5 gol ... Chiellini vola a LA. Torrington: "Alzerà il livello della squadra e dell'Mls" CHIELLINI LOS ANGELES - Dopo aver lasciato la Juventus, Giorgio Chiellini si prepara ad una nuova esperienza in MLS. L'ex capitano bianconero e della ...Non sarà la squadra titolare a scendere in campo, diverse le assenze: da Chiesa a Berardi, ma anche Spinazzola e ora pure Insigne. Di seguito la probabile formazioned ell’Italia (4-3-3): Donnarumma; D ...