Calciomercato Psg | avanti per Skriniar | l’Inter studia le alternative

Per l'Inter questa sessione di Calciomercato rischia davvero di essere ricordata per sempre. Il pilastro della difesa nerazzurra Milan Skriniar sembra sempre più vicino a vestire i colori del Psg. La società francese, strapotenza economica nel mondo del calcio, è pronta a fare un'offerta per lo slovacco classe 1995. l'Inter studia le alternative, ma se i parigini dovessero davvero provare ad affondare il colpo, difficilmente la società nerazzurra riuscirebbe a dire di no. I milanesi hanno necessità di far cassa, probabilmente uno tra Skriniar e Bastoni partirà ugualmente, e il Psg ha i mezzi per far vacillare praticamente chiunque. La situazione di Calciomercato Attualmente Milan Skriniar ha una valutazione che supera i 60 ...

