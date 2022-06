Calcio, Nations League 2022: la Croazia si impone di misura sulla Francia, decide Modric. Vittoria convincente della Danimarca (Di lunedì 13 giugno 2022) In attesa di assistere all’incontro in programma domani sera tra Germania e Italia al Borussia Park di Moenchengladbach, si sono svolte nel pomeriggio e nella serata odierna cinque incontri validi per la UEFA Nations League, con protagoniste le Nazionali dei gruppi A1, B2 e C3. Partiamo dal primo girone, dove l’attesa era tutta per il match dello Stade de France che ha messo l’una davanti all’altra Francia e Croazia, un replay (dopo quello della scorsa settimana) della finale dei Mondiali del 2018. In quel di Split, lo scorso 6 giugno, le due squadre si erano equamente divise la posta in palio con il match terminato sull’1-1. Questa volta, a sorpresa, ad avere la meglio è stata la Nazionale croata, una Vittoria di misura per 0-1 grazie alla rete dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) In attesa di assistere all’incontro in programma domani sera tra Germania e Italia al Borussia Park di Moenchengladbach, si sono svolte nel pomeriggio e nella serata odierna cinque incontri validi per la UEFA, con protagoniste le Nazionali dei gruppi A1, B2 e C3. Partiamo dal primo girone, dove l’attesa era tutta per il match dello Stade de France che ha messo l’una davanti all’altra, un replay (dopo quelloscorsa settimana)finale dei Mondiali del 2018. In quel di Split, lo scorso 6 giugno, le due squadre si erano equamente divise la posta in palio con il match terminato sull’1-1. Questa volta, a sorpresa, ad avere la meglio è stata la Nazionale croata, unadiper 0-1 grazie alla rete dopo ...

