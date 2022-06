Belotti, un futuro ancora da decidere: tre squadre sul ‘Gallo’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Belotti – Stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero tre squadre interessate ad Andrea Belotti. Ecco quanto affermato. “Il Gallo, al momento, non ha ancora trovato la squadra giusta. Si è parlato del Monza ma lui stesso, dalla spiaggia di Mondello, ha smentito. Del resto il suo finale di stagione, comprese le partite in Nazionale, non lo hanno aiutato a mettersi in vetrina. Quindi aspetta e spera: al momento ci sono interessamenti di Fiorentina e Monaco. Ma lui sogna il Milan, la squadra per cui fa il tifo. Che sia già in parola con Maldini e che si aspetti il primo luglio per l’annuncio? Non è da escludere niente. La speranza della gente è l’ultima a spegnersi ma a questo punto è chiaro che il giocatore resterà in granata solo se non sarà riuscito a trovare una squadra di suo gradimento. Sarebbe giusto? ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero treinteressate ad Andrea. Ecco quanto affermato. “Il Gallo, al momento, non hatrovato la squadra giusta. Si è parlato del Monza ma lui stesso, dalla spiaggia di Mondello, ha smentito. Del resto il suo finale di stagione, comprese le partite in Nazionale, non lo hanno aiutato a mettersi in vetrina. Quindi aspetta e spera: al momento ci sono interessamenti di Fiorentina e Monaco. Ma lui sogna il Milan, la squadra per cui fa il tifo. Che sia già in parola con Maldini e che si aspetti il primo luglio per l’annuncio? Non è da escludere niente. La speranza della gente è l’ultima a spegnersi ma a questo punto è chiaro che il giocatore resterà in granata solo se non sarà riuscito a trovare una squadra di suo gradimento. Sarebbe giusto? ...

