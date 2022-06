Base militare a Pisa, la Regione spinge per l’ipotesi Pontedera. Ma il sindaco leghista: “È un’opportunità, non vogliamo perderla” (Di lunedì 13 giugno 2022) Da un lato continuano gli incontri interministeriali per decidere cosa ne sarà – e soprattutto dove verrà costruita – la nuova Base militare dei Carabinieri, prevista inizialmente nel Borgo di Coltano, in provincia di Pisa, come stabilito dal governo Draghi. Dall’altro è un tutti contro tutti politico, tra Pd e le destre, con Rifondazione Comunista che boccia come “propaganda” le soluzioni alternative. La scorsa settimana si sono riuniti intorno al tavolo di concertazione il sindaco leghista di Pisa Michele Conti, il presidente della Regione Eugenio Giani e una delegazione del ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini. Un faccia a faccia in cui non sono mancati momenti di tensione. Giani, arrivato a pochi minuti dalla fine della riunione, ha preso la parola e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Da un lato continuano gli incontri interministeriali per decidere cosa ne sarà – e soprattutto dove verrà costruita – la nuovadei Carabinieri, prevista inizialmente nel Borgo di Coltano, in provincia di, come stabilito dal governo Draghi. Dall’altro è un tutti contro tutti politico, tra Pd e le destre, con Rifondazione Comunista che boccia come “propaganda” le soluzioni alternative. La scorsa settimana si sono riuniti intorno al tavolo di concertazione ildiMichele Conti, il presidente dellaEugenio Giani e una delegazione del ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini. Un faccia a faccia in cui non sono mancati momenti di tensione. Giani, arrivato a pochi minuti dalla fine della riunione, ha preso la parola e ...

