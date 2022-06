Abusi, il Papa chiede perdono a un gruppo di vittime inglesi (Di lunedì 13 giugno 2022) Papa Francesco ha chiesto "perdono" a nome della Chiesa ad un gruppo di uomini del Regno Unito che da bambini sono stati vittime di Abusi sessuali da parte di frati comboniani e loro dipendenti laici, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022)Francesco ha chiesto "" a nome della Chiesa ad undi uomini del Regno Unito che da bambini sono statidisessuali da parte di frati comboniani e loro dipendenti laici, ...

iscaramuzzi : .@Pontifex ha chiesto “perdono” ad un gruppo di uomini del Regno Unito che da bambini sono stati vittime di abusi s… - junginkgo : @shestheloser SPOILER PER LA TLST4 ahahaha no ma è che mi è poco chiaro il motivo di vecna di distruggere tutto è… - Patti7Patti : Papa Francesco, soffriamo ancora di abusi spirituali di coscienza, di potere, finanziari e sessuali subiti in seno… -