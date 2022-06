Usa: sparatoria tra teenagers in Kentucky, 5 feriti. Uno è grave (Di domenica 12 giugno 2022) Una sparatoria tra adolescenti a Louisville, in Kentucky, ha causato 5 feriti , di cui uno in gravi condizioni. La polizia, riferisce Fox News, è stata chiamata in un parco vicino al Big Four Bridge ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 giugno 2022) Unatra adolescenti a Louisville, in, ha causato 5, di cui uno in gravi condizioni. La polizia, riferisce Fox News, è stata chiamata in un parco vicino al Big Four Bridge ...

