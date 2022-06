Ultime Notizie – Ucraina, Putin: “Ho fiducia nel futuro della Russia” (Di domenica 12 giugno 2022) In occasione del Giorno della Russia, Vladimir Putin ha fatto appello all’unità nazionale nel mezzo dell’invasione russa dell’Ucraina. “Voglio fare gli auguri a tutti i cittadini in occasione del Giorno della Russia, un giorno di festa dedicato al nostro Paese: sono orgoglioso della sua storia e ho fiducia nel suo futuro“, ha detto il presidente russo, sottolineando che “è importante per la patria, per la nostra società, per il popolo rimanere uniti“. Nel suo discorso, Putin ha fatto riferimento ai valori tradizionali della Russia, ribadendo “l’importanza della base spirituale rappresentata dall’eredità delle generazioni precedenti”. “Sappiamo che forza ha questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) In occasione del Giorno, Vladimirha fatto appello all’unità nazionale nel mezzo dell’invasione russa dell’. “Voglio fare gli auguri a tutti i cittadini in occasione del Giorno, un giorno di festa dedicato al nostro Paese: sono orgogliososua storia e honel suo“, ha detto il presidente russo, sottolineando che “è importante per la patria, per la nostra società, per il popolo rimanere uniti“. Nel suo discorso,ha fatto riferimento ai valori tradizionali, ribadendo “l’importanzabase spirituale rappresentata dall’eredità delle generazioni precedenti”. “Sappiamo che forza ha questa ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - ProDocente : Mascherina sì o no per la maturità? Consiglio dei Ministri del 15 giugno sarà decisivo. Le ultime notizie - junews24com : David Neres Juve: possibilità concreta sulla fascia. Ma c'è un ostacolo - - ennatrasporti : Palermo - Amministrative, alle 12 ha votato per i referendum il 5,31%% degli elettori - ilFattoMolfetta : LA SCUOLA UNITA PER L’ARTE: IN SCENA ALL’ANFITEATRO DI PONENTE “GOOD&EVIL - IL MUSICAL” -