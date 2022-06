Sammy Baloji | ferite coloniali alla Biennale di Berlino

(Di domenica 12 giugno 2022) È il fiore all’occhiello del mondo dell’arte contemporanea della capitale tedesca. Ladisi svolge ogni due anni in sedi in giro per la città e questa è la 12a edizione. E a differenza dello spettacolo del 2020, quest’anno il festival può svolgersi quasi senza restrizioni COVID-19. Artisti provenienti da tutto il mondo

Pubblicità

Artribune

Come e perché è nata la Biennale La Biennale è nata nel 2008 come evoluzione delle rassegne di un gruppo di artisti locali, fra cui, Gulda El Magambo e Douglas Masamuna. Per loro, ben ...Romero, Deimantas Narkeviius, Walid Raad, Lamia Joreige,, Naeem Mohaiemen, Simon Wachsmuth, Sheba Chhachhi, solo per citarne alcuni. Nella tua attività di ricerca hai affrontato più ... Tutta la storia della Biennale di Lubumbashi in Congo