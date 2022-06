(Di domenica 12 giugno 2022) Bavaglio e repressione mentre i propagandisti putiniani vanno in giro per il mondo a denunciare mancanza di democrazia: il capo delrusso per la prevenzione dellaha annunciato oggi ...

Globalist.it

... il Comitato di Pianificazione della Difesa della NATO,nel 2010, creò la Naval On - Call ...si sono astenuti o hanno votato contro la risoluzione delle Nazioni Unite per condannare la(...... il capo del Comitato russo per la prevenzione della tortura ha annunciato oggi di averl'organizzazione dopo che era stata etichettata come "agente straniero" dalle autorità, designazione ... Russia, sciolto il comitato contro la tortura: il Cremlino aveva definto la ong ‘agente straniero’ Siamo nuovamente davanti a una teoria putiniana del potere, nel suo ultimo aggiornamento. E le vicende recenti ci hanno insegnato che il leader russo è abituato a teorizzare gli annunci delle sue inte ...Il capo del Comitato russo per la prevenzione della tortura Sergei Babinets ha annunciato oggi di aver sciolto l'organizzazione dopo che era stata etichettata come «agente straniero» dalle autorità ...