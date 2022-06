Referendum | primi dati sull' affluenza | alle 12 ha votato il 5% | Cittadini chiamati alle urne per la Giustizia e in 971 Comuni

Pubblicità

lorepregliasco : È ancora presto, ma i primi dati parziali sull'affluenza al referendum (molto bassi) suggeriscono che potremmo regi… - FabioTraversa : RT @lorepregliasco: È ancora presto, ma i primi dati parziali sull'affluenza al referendum (molto bassi) suggeriscono che potremmo registra… - folfra : RT @lorepregliasco: È ancora presto, ma i primi dati parziali sull'affluenza al referendum (molto bassi) suggeriscono che potremmo registra… - Ordavelliss : RT @lorepregliasco: È ancora presto, ma i primi dati parziali sull'affluenza al referendum (molto bassi) suggeriscono che potremmo registra… - cavicchioli : RT @lorepregliasco: È ancora presto, ma i primi dati parziali sull'affluenza al referendum (molto bassi) suggeriscono che potremmo registra… -

Alle ore 12 l 'affluenza per iè poco sopra il'5%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Si ...Subito dopo inizierà lo spoglio per i; quello per le amministrative invece lunedì alle ...Arrivano poco dopo le ore 13 i primi dati sull'affluenza ai seggi della Valle d'Aosta per i cinque referendum abrogativi sulla giustizia. Il primo obiettivo per i proponenti è raggiungere il quorum, m ...Nel giorno del silenzio elettorale per le amministrative e il referendum, Silvio Berlusconi (che ha votato a Milano) si scaglia contro i giudici: «Questi arresti di candidati un giorno ...