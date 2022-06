Piante, non innaffiarle a quest’ora le fai marcire: il trucco dei giardinieri per averle rigogliose (Di domenica 12 giugno 2022) Le Piante per essere rigogliose hanno bisogno di tanta cura e dedizione e soprattutto devono essere innaffiate regolarmente e al momento giusto. Vi chiederete forse come mai non va bene qualunque momento della giornata, ebbene si tratta di un’accortezza che darà la possibilità alle Piante di essere floride come mai le avete viste prima. Dovete tener presente fin dal primo momento che più alta è la temperatura che le circonda, più l’acqua evapora e quindi le Piante tornano ad avere sete. Infatti se voi date acqua ad una pianta in pieno pomeriggio in estate, in poche ore avrà nuovamente sete e il suo terreno sarà completamente asciutto. Sappiate che per ogni stagione dell’anno, esiste il momento giusto per innaffiare le vostre Piante. Infatti in primavera il momento opportuno per annaffiarle è a metà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 12 giugno 2022) Leper esserehanno bisogno di tanta cura e dedizione e soprattutto devono essere innaffiate regolarmente e al momento giusto. Vi chiederete forse come mai non va bene qualunque momento della giornata, ebbene si tratta di un’accortezza che darà la possibilità alledi essere floride come mai le avete viste prima. Dovete tener presente fin dal primo momento che più alta è la temperatura che le circonda, più l’acqua evapora e quindi letornano ad avere sete. Infatti se voi date acqua ad una pianta in pieno pomeriggio in estate, in poche ore avrà nuovamente sete e il suo terreno sarà completamente asciutto. Sappiate che per ogni stagione dell’anno, esiste il momento giusto per innaffiare le vostre. Infatti in primavera il momento opportuno per annaffiarle è a metà ...

