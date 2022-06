Napoli, arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Olivera (Di domenica 12 giugno 2022) arrivano ulteriori aggiornamenti sull'infortunio di Olivera subito nella gara amichevole tra Uruguay e Panama disputata ieri. Si apprende dall'Uruguay,che Olivera si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione interna escludendo la rottura dei legamenti e del menisco. La società azzurra tira un sospiro di sollievo ed è pronta ad accogliere regolarmente il calciatore nel ritiro di Dimaro a luglio. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 giugno 2022)ulterioridisubito nella gara amichevole tra Uruguay e Panama disputata ieri. Si apprende dall'Uruguay,chesi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione interna escludendo la rottura dei legamenti e del menisco. La società azzurra tira un sospiro di sollievo ed è pronta ad accogliere regolarmente il calciatore nel ritiro di Dimaro a luglio.

