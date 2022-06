Lo studio di Crisanti su Vo’ Euganeo: chi si è già ammalato ed è vaccinato è più protetto da Covid-19 (Di domenica 12 giugno 2022) Una ricerca firmata dal microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti e dal virologo Enrico Lavezzo certifica che chi si è già ammalato di Covid-19 ed ha ricevuto il vaccino è più protetto dalla positività al Coronavirus. Lo studio, che si chiama “Neutralising reactivity against SARS#CoV-2 Delta and Omicron variants by vaccination and infestion History” (“Reattività neutralizzante contro le varianti SARS- CoV-2 Delta e Omicron mediante vaccinazione e infezione”), è stato effettuato sui cittadini di Vo’ Euganeo. Ovvero il comune protagonista della prima ondata della pandemia. Lo studio ha analizzato i livelli anticorpali di 76 abitanti ammalatisi e guariti tra febbraio e maggio 2020 e li ha confrontati con quelli di 50 persone mai venute a contatto con il ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Una ricerca firmata dal microbiologo dell’università di Padova Andreae dal virologo Enrico Lavezzo certifica che chi si è giàdi-19 ed ha ricevuto il vaccino è piùdalla positività al Coronavirus. Lo, che si chiama “Neutralising reactivity against SARS#CoV-2 Delta and Omicron variants by vaccination and infestion History” (“Reattività neutralizzante contro le varianti SARS- CoV-2 Delta e Omicron mediante vaccinazione e infezione”), è stato effettuato sui cittadini di Vo’. Ovvero il comune protagonista della prima ondata della pandemia. Loha analizzato i livelli anticorpali di 76 abitanti ammalatisi e guariti tra febbraio e maggio 2020 e li ha confrontati con quelli di 50 persone mai venute a contatto con il ...

