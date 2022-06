La madre di Britney Spears rompe il silenzio sulle nozze a cui non è stata invitata (Di domenica 12 giugno 2022) Britney Spears ha finalmente coronato il suo sogno e il 9 giugno 2022 è convolata a nozze con Sam Asghari. Alla cerimonia nella villa californiana di Thousand Oaks di proprietà della cantante, erano presenti amici e colleghi dello showbiz, tra cui Madonna, Paris Hilton, Donatella Versace, Selena Gomez e Drew Barrymore. Vi raccomandiamo... Il video di Britney Spears che balla con le amiche "Vogue" è già iconico Ma tra gli oltre 60 invitati alle nozze, la famiglia della star era assente, nessuno di loro è stato invitato, compresi ovviamente i genitori, Lynne e Jamie Spears. Non è certo un mistero che dopo i lunghi anni passati sotto la tutela legale del padre tra la voce di Baby One More Time e i suoi ... Leggi su diredonna (Di domenica 12 giugno 2022)ha finalmente coronato il suo sogno e il 9 giugno 2022 è convolata acon Sam Asghari. Alla cerimonia nella villa californiana di Thousand Oaks di proprietà della cantante, erano presenti amici e colleghi dello showbiz, tra cui Madonna, Paris Hilton, Donatella Versace, Selena Gomez e Drew Barrymore. Vi raccomandiamo... Il video diche balla con le amiche "Vogue" è già iconico Ma tra gli oltre 60 invitati alle, la famiglia della star era assente, nessuno di loro è stato invitato, compresi ovviamente i genitori, Lynne e Jamie. Non è certo un mistero che dopo i lunghi anni passati sotto la tutela legale del padre tra la voce di Baby One More Time e i suoi ...

