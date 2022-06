Inter, Mentana punge Suning: 'Non vorrei essere nei loro panni se vendono uno tra...' (Di domenica 12 giugno 2022) Commenta per primo Enrico Mentana torna a pungere Suning . Il direttore del TG La7 , grande tifoso nerazzurro, si è sfogato sulle voci che vorrebbero l'Inter in procinto di vendere uno tra Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Nicolò Barella: 'Se vendono uno di questi non ... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Commenta per primo Enricotorna are. Il direttore del TG La7 , grande tifoso nerazzurro, si è sfogato sulle voci che vorrebbero l'in procinto di vendere uno tra Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Nicolò Barella: 'Seuno di questi non ...

Pubblicità

ettore_turner : Mentana ha rotto il a destabilizzare l Inter...parli di politica che di calcio non capisce 1 banana ?? ?? - bergomifabio : 21.45: MENTANA-RANOCCHIA DIFFIDANO ZHANG SUL VIA DEI SENATORI! COL DUCA ... - zazoomblog : Inter Mentana punge Suning: Non vorrei essere nei loro panni se vendono uno tra... - #Inter #Mentana #punge… - zazoomblog : Inter Mentana punge: “Se vendono Barella Skriniar o Bastoni non vorrei essere Suning” - #Inter #Mentana #punge:… - zazoomblog : Inter Mentana punge Suning: 'Non vorrei essere nei loro panni se vendono uno tra...' - #Inter #Mentana… -