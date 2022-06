FIFA, novità in arrivo sul fuorigioco: i dettagli (Di domenica 12 giugno 2022) novità importanti dalla FIFA, nella prossima stagione verrà implementata una nuova tecnologia in campo. FIFA tecnologia fuorigiocoIn questi anni abbiamo visto come la tecnologia si sia ritagliata una fetta sempre più grande all’interno del mondo del calcio. Dalla goal line technology si è arrivati alla tanto discussa Var, ma pare che non sia finita qui. Indipendentemente da cosa si deciderà poi per la serie A, pare che la FIFA stia lavorando a una nuova tecnologia da mettere in campo. L’Ifab, garante delle regole, terrà domani una riunione a Doha, per discutere di vari argomenti, tra cui una nuova rivoluzione nel mondo del calcio. Si tratterebbe infatti del rilevamento semiautomatico del fuorigioco. Per la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022)importanti dalla, nella prossima stagione verrà implementata una nuova tecnologia in campo.tecnologiaIn questi anni abbiamo visto come la tecnologia si sia ritagliata una fetta sempre più grande all’interno del mondo del calcio. Dalla goal line technology si è arrivati alla tanto discussa Var, ma pare che non sia finita qui. Indipendentemente da cosa si deciderà poi per la serie A, pare che lastia lavorando a una nuova tecnologia da mettere in campo. L’Ifab, garante delle regole, terrà domani una riunione a Doha, per discutere di vari argomenti, tra cui una nuova rivoluzione nel mondo del calcio. Si tratterebbe infatti del rilevamento semiautomatico del. Per la ...

Pubblicità

infoitscienza : FIFA, novità in arrivo sul fuorigioco: i dettagli - sportli26181512 : FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'Ifab: In arrivo novità molto… - infoitsport : FIFA, nuovo regolamento per gli agenti dal 2023. Tutte le novità – CF - internewsit : FIFA, nuovo regolamento per gli agenti dal 2023. Tutte le novità - CF - - zazoomblog : FIFA 23: novità e tutto quello che devi sapere! - #novità #tutto #quello #sapere! -