F1, Lewis Hamilton: “La gara più dura della mia vita a livello fisico. Il porpoising? Non sappiamo cosa fare…” (Di domenica 12 giugno 2022) L’immagine di Lewis Hamilton sofferente al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Sul tracciato cittadino di Baku il famigerato effetto porpoising ha decisamente reso la vita impossibile ai piloti della Mercedes, con un “saltellamento” in rettilineo che ha raggiunto livelli davvero allarmanti. Prima del via della gara, poi vinta da Max Verstappen davanti a Sergio Perez, il team principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff, aveva annunciato come fosse tutt’altro che da sottovalutare che il “Re Nero” potesse essere in grado di tagliare il traguardo visto il dolore alla schiena provocato dal porpoising. Invece, il 7 volte campione del ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) L’immagine disofferente al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Sul tracciato cittadino di Baku il famigerato effettoha decisamente reso laimpossibile ai pilotiMercedes, con un “saltellamento” in rettilineo che ha raggiunto livelli davvero allarmanti. Prima del via, poi vinta da Max Verstappen davanti a Sergio Perez, il team principalscuderia di Brackley, Toto Wolff, aveva annunciato come fosse tutt’altro che da sottovalutare che il “Re Nero” potesse essere in grado di tagliare il traguardo visto il dolore alla schiena provocato dal. Invece, il 7 volte campione del ...

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “La gara più dura della mia vita a livello fisico. Il porpoising? Non sappiamo cosa fare…”… - Imthebestfan44 : RT @heartmarils: “credo che ci voglia anche un po’ più di rispetto per il più grande [lewis hamilton] di tutti i tempi” - matteo bobbi, 2… - heartmarils : “credo che ci voglia anche un po’ più di rispetto per il più grande [lewis hamilton] di tutti i tempi” - matteo bobbi, 2022 - itsSIRactually : “Chissà che lewis hamilton non abbia ancora problemi di mal di schiena” ma porcodio va porco il vostro dio - vittoxf1 : RT @_lasilviaaa: Lewis Hamilton ha fatto una gara della Madonna facendo sorpassi nonostante il problema del saltellamento, ma a Sky ci teng… -