F1, Ferrari con un motore ‘depotenziato’ in Canada per evitare rotture? Binotto: “Impossibile risolvere in 5 giorni, dovremo gestire (Di domenica 12 giugno 2022) Un GP di Azerbaijan nero per la Ferrari. L’ottavo round del Mondiale 2022 di F1 ha visto le Rosse non concludere la corsa: Carlos Sainz è uscito di scena per un problema idraulico al nono giro; Charles Leclerc, in testa in quel momento, si è dovuto fermare per un problema al motore nella ventesima tornata. Affidabilità aspetto davvero carente per la Rossa, se si ricorda quanto accaduto a Barcellona (Spagna), oltre alla constatazione che ben quattro vetture motorizzate Ferrari non siano riuscite a concludere la corsa azera, ovvero il danese Kevin Magnussen (Haas) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Una criticità evidente che potrebbe incidere in maniera importante in vista del prossimo GP del Canada, previsto nel prossimo weekend. La Ferrari, infatti, potrebbe impiegare un motore ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Un GP di Azerbaijan nero per la. L’ottavo round del Mondiale 2022 di F1 ha visto le Rosse non concludere la corsa: Carlos Sainz è uscito di scena per un problema idraulico al nono giro; Charles Leclerc, in testa in quel momento, si è dovuto fermare per un problema alnella ventesima tornata. Affidabilità aspetto davvero carente per la Rossa, se si ricorda quanto accaduto a Barcellona (Spagna), oltre alla constatazione che ben quattro vetture motorizzatenon siano riuscite a concludere la corsa azera, ovvero il danese Kevin Magnussen (Haas) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Una criticità evidente che potrebbe incidere in maniera importante in vista del prossimo GP del, previsto nel prossimo weekend. La, infatti, potrebbe impiegare un...

Pubblicità

EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Roger Waters aeroporto di Venezia 2019 !. ( azerbaijangp,Salvini,Fedez… - coromoticojeda : RT @AlexaMargaRevo: A #2AñosDeSecuestro ricordiamo la missione diplomatica di Alex Saab per aver portato benzina in momenti cruciali e come… - quaranta_vito : Ferrari, Red Bull e AMG, hanno il futuro assicurato con i giovani su cui hanno puntato... George è un altro che fa… - giada_andreello : RT @deadlinex: Team radio disturbato Chris: ben fatto. Seb: ok ragazzi, ben fatto. Ho pensato di poter pittare (o lottare) con Hamilton ma… - RamonBl69253237 : RT @AlexaMargaRevo: A #2AñosDeSecuestro ricordiamo la missione diplomatica di Alex Saab per aver portato benzina in momenti cruciali e come… -