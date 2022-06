F1, Carlos Sainz: “Primo problema idraulico dell’anno, ci ha sorpreso questa situazione” (Di domenica 12 giugno 2022) Giornata da dimenticare a Baku per la Ferrari, protagonista di un doppio ritiro nel corso del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, valido come ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il Primo k.o. è arrivato dopo nove giri da parte di Carlos Sainz per un problema idraulico mentre si trovava in quarta posizione alle spalle di Perez, Leclerc e Verstappen. “Ero in piena gestione delle gomme. La mia strategia era andare più lungo, salvando molto gli pneumatici all’inizio e vedere se con questo caldo arrivava un buon passo. Appena ho cominciato a spingere però l’idraulica è andata via e la mia gara è finita al 9° giro“, racconta il ferrarista iberico ai microfoni di Sky Sport. “Eravamo tranquilli sull’affidabilità, infatti ci ha sorpreso questa ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Giornata da dimenticare a Baku per la Ferrari, protagonista di un doppio ritiro nel corso del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, valido come ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ilk.o. è arrivato dopo nove giri da parte diper unmentre si trovava in quarta posizione alle spalle di Perez, Leclerc e Verstappen. “Ero in piena gestione delle gomme. La mia strategia era andare più lungo, salvando molto gli pneumatici all’inizio e vedere se con questo caldo arrivava un buon passo. Appena ho cominciato a spingere però l’idraulica è andata via e la mia gara è finita al 9° giro“, racconta il ferrarista iberico ai microfoni di Sky Sport. “Eravamo tranquilli sull’affidabilità, infatti ci ha...

