Elicottero caduto sul Monte Cusna | si indaga sulle cause dell’incidente | rilievi nell’area dello schianto | disposte le autopsie

(Di domenica 12 giugno 2022) È per disastro colposo e omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, il fascicolo aperto per fare luce sull’incidente che giovedì 9 giugno ha portato una schiantarsi sul, nell’Appennino tosco-emiliano. Nell’impatto sono morte sette persone. L’area interessata, in località Villa Minozzo (Reggio Emilia), è stata posta sotto sequestro dalle autorità. I corpi carbonizzati verranno sottoposti ad autopsia. La procura di Reggio Emilia, guidata dal pm Marco Marano, lavora per fare chiarezza sui problemi che hanno fatto schiantare l’: se si è trattato del forte temporale in corso al momento dell’impatto, o se ci sono responsabilità umane. Gli inquirenti si aspettano risposte anche dalla scatola nera del velivolo. Si sono recati sul posto anche il comandante della Scuola alpina della ...

La procura di Reggio Emilia, guidata dal pm Marco Marano, lavora per fare chiarezza sui problemi che hanno fatto schiantare l'elicottero: se si è trattato del forte temporale in corso al momento dell'impatto, o se ci sono responsabilità umane.