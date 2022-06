E tu uccidi per una lavatrice? (Di domenica 12 giugno 2022) Malvisto dal governo per le sue idee controcorrente, l’artista russo Kuril Chto è fuggito da San Pietroburgo nel 2018. Oggi, la sua prima personale a Basilea è una reazione all’orrore del conflitto in Ucraina. E mette in luce il lato grottesco di una «guerra fra poveri» Leggi su vanityfair (Di domenica 12 giugno 2022) Malvisto dal governo per le sue idee controcorrente, l’artista russo Kuril Chto è fuggito da San Pietroburgo nel 2018. Oggi, la sua prima personale a Basilea è una reazione all’orrore del conflitto in Ucraina. E mette in luce il lato grottesco di una «guerra fra poveri»

