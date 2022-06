DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: è il momento della gara, partenza e primo giro fondamentali (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: ORARIO gara GP AZERBAIJAN 2022 IN CHIARO 12.47 Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, che nel 2017 si impose scattando dalla 10ma posizione! L’australiano dovette chiudere in anticipo il proprio Q3 a causa di un errore di guida, ma in gara approfittò a meraviglia delle vicissitudini altrui, beneficiando anche delle safety car che gli diedero un grande vantaggio dopo aver azzardato una strategia molto rischiosa. 12.45 In 3 occasioni (60,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. 12.43 In 2 occasioni (40,0%) il vincitore è partito dalla pole position. 12.40 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIOGP AZERBAIJANIN CHIARO 12.47 Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, che nel 2017 si impose scattando dalla 10ma posizione! L’australiano dovette chiudere in anticipo il proprio Q3 a causa di un errore di guida, ma inapprofittò a meraviglia delle vicissitudini altrui, beneficiando anche delle safety car che gli diedero un grande vantaggio dopo aver azzardato una strategia molto rischiosa. 12.45 In 3 occasioni (60,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. 12.43 In 2 occasioni (40,0%) il vincitore è partito dalla pole position. 12.40 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – ...

