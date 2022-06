Diego Armando Maradona è Vivo: Lo Scatto Diventa Virale! (Di domenica 12 giugno 2022) Diego Armando Maradona è Vivo. E’ questa la convinzione di molti sostenitori del Pibe de Oro che, nelle ultime ore, hanno scatenato il delirio in rete. “Scelgo di credere, è lui!”, è la frase è Diventata virale in queste ore sul web. Tutto nasce da una foto scattata allo stadio di Wembley in cui appare tra la folla un uomo del tutto somigliante a Diego Armando Maradona. Ecco i dettagli sulla vicenda! Diego Armando Maradona è Vivo: i fan scatenano il delirio in rete Diego Armando Maradona, soprannominato El Pibe de Oro, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto. La sua morte, avvenuta ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 12 giugno 2022). E’ questa la convinzione di molti sostenitori del Pibe de Oro che, nelle ultime ore, hanno scatenato il delirio in rete. “Scelgo di credere, è lui!”, è la frase èta virale in queste ore sul web. Tutto nasce da una foto scattata allo stadio di Wembley in cui appare tra la folla un uomo del tutto somigliante a. Ecco i dettagli sulla vicenda!: i fan scatenano il delirio in rete, soprannominato El Pibe de Oro, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto. La sua morte, avvenuta ...

Pubblicità

FCBarcelona : How Diego Maradona came to Barça: The untold story behind the deal ?? - martinazeta : RT @WalterWhiteNH: Maradona a Wembley! ?? In Argentina è diventata virale una foto con la possibile apparizione di Diego Armando Maradona i… - ipernapoli : @MathiasOlivera5 forza campione devi correre sulla fascia del diego armando maradona. ?????? - saronno80 : Selfie alla #staffetta24x1ora con volontari @gapsaronno e fotografi @domeblitz @domenicoghiotto… - smokingbianco4 : RT @laprimapaola: Ronaldo 'il Fenomeno' e Diego Armando Maradona -