Calcio, si va verso il rilevamento automatico del fuorigioco dai prossimi Mondiali (Di domenica 12 giugno 2022) I Mondiali di Calcio 2022 potrebbero vedere l'introduzione del rilevamento automatico del fuorigioco: secondo quanto scrive l'ANSA, domani a Doha nella 136ma assemblea generale annuale dell'International Board (IFAB), che decide le regole del gioco, se ne discuterà. Altra novità sarà l'introduzione definitiva dei cinque cambi per partita decisa durante il Covid e non più rimossa, ma prolungata fino al 31 dicembre 2022, anche se era rimasta libertà di scelta per gli organizzatori nell'adozione. Infine si discuterà della gestione del fallo di mano in area. Per quanto concerne il rilevamento automatico del fuorigioco, la FIFA potrebbe introdurlo ai prossimi Mondiali di Calcio, dopo averlo testato al ...

