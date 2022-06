Buon compleanno Adriana Lima, l’Angelo di Victoria’s Secret più longevo di sempre (Di domenica 12 giugno 2022) Una carriera incredibile che l’ha portata ad essere tra le top model più richieste di tutti i tempi. Adriana Lima è universalmente nota per essere stata l’Angelo per eccellenza di Victoria’s Secret. La top model, che oggi soffia su 41 candeline, ha ricoperto infatti il ruolo di angelo del famoso brand di lingerie dal 2000 al 2018 e anche se non è più un angelo, resta una delle modelle in assoluto più richieste e può vantare di avere una tra le carriere più longeve nel mondo della moda. Adriana Lima, gli esordi La Lima nasce a Salvador, in Brasile, il 12 giugno 1981. La sua famiglia non ha però solo origini brasiliane, ma anche portoghesi e svizzere. Adriana Lima non ha mai conosciuto suo padre, che ha lasciato la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022) Una carriera incredibile che l’ha portata ad essere tra le top model più richieste di tutti i tempi.è universalmente nota per essere stataper eccellenza di. La top model, che oggi soffia su 41 candeline, ha ricoperto infatti il ruolo di angelo del famoso brand di lingerie dal 2000 al 2018 e anche se non è più un angelo, resta una delle modelle in assoluto più richieste e può vantare di avere una tra le carriere più longeve nel mondo della moda., gli esordi Lanasce a Salvador, in Brasile, il 12 giugno 1981. La sua famiglia non ha però solo origini brasiliane, ma anche portoghesi e svizzere.non ha mai conosciuto suo padre, che ha lasciato la ...

