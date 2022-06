Allegri esonerato? La scelta che ha fatto infuriare Agnelli e Nedved (Di domenica 12 giugno 2022) Rumor parlano di un’imminente rottura tra Allegri ed i vertici bianconeri Nedved e Agnelli, con l’esonero praticamente atteso a breve. Il matrimonio tra la Juventus e Max Allegri, dopo il divorzio, sarebbe già giunto a nuovo termine dopo il ritorno di fiamma di un anno fa post esperienze Sarri e Pirlo. Alcuni rumor, sempre più potenti, parlano di un’imminente rottura tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera a seguito di una lite scaturita dopo un vertice di mercato, il che avrebbe del clamoroso considerando l’amicizia e la stima tra le parti in causa (nonché i lauti stipendi elargiti). LaPresseIl calciomercato sarebbe pronto a mietere un’altra vittima, qualora venissero confermati questi rumor, e Allegri sarebbe solo l’ultimo di una lunga lista: il mercato infatti è stato spesso fulcro di molte ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 12 giugno 2022) Rumor parlano di un’imminente rottura traed i vertici bianconeri, con l’esonero praticamente atteso a breve. Il matrimonio tra la Juventus e Max, dopo il divorzio, sarebbe già giunto a nuovo termine dopo il ritorno di fiamma di un anno fa post esperienze Sarri e Pirlo. Alcuni rumor, sempre più potenti, parlano di un’imminente rottura tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera a seguito di una lite scaturita dopo un vertice di mercato, il che avrebbe del clamoroso considerando l’amicizia e la stima tra le parti in causa (nonché i lauti stipendi elargiti). LaPresseIl calciomercato sarebbe pronto a mietere un’altra vittima, qualora venissero confermati questi rumor, esarebbe solo l’ultimo di una lunga lista: il mercato infatti è stato spesso fulcro di molte ...

