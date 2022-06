(Di domenica 12 giugno 2022)è sicuramente una delle atlete più apprezzate in WWE e infatti non sorprende il fatto che sia anche una delle più vincenti e tifate, anche se è da un po’ di tempo che lamanca dal giro titolato.è tornata costantemente on-screen da qualche settimana a Raw cambiando anche la sua theme song.è la scelta Durante una recente intervista a WWE Deutschland,ha risposto ad una domanda che le chiedeva quale avversaria leneldie la scelta è ricaduta su, ecco le parole della: “Oh, al 100%. Sai, lei è ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Alexa Bliss: 'Mi piacerebbe affrontare Rhea Ripley nel main event di WrestleMania' - - SpazioWrestling : Alexa Bliss: 'Voglio affrontare Rhea Ripley' #WWE #AlexaBliss #RheaRipley - TSOWrestling : Alexa Bliss ha espresso il desiderio di affrontare Rhea Ripley in futuro. #TSOS // #TSOW - IsolaWrestling : ALEXA BLISS POSA SEDUCENTE IN BIANCHERIA INTIMA NERA - IsolaWrestling : ALEXA BLISS È PRONTA A COLLABORARE CON LIV MORGAN -

World Wrestling

Le Superstar WWE incluse nei due set includono AJ Styles,, Asuka, Becky Lynch, Cesaro, Hulk Hogan, Roman Reigns, Seth Rollins, Shayna Baszler, Sheamus e Shinsuke Nakamura. Molte delle ...C'è anche il2 di Finder, italiano, compatibile con Google Home eche costa circa 150 euro, si alimenta a batteria e copre una scatola standard, quindi perfettamente plug & play. La sola ... Alexa Bliss ed il marito si fanno un tatuaggio insieme dopo il matrimonio - FOTO Alexa Bliss è tornata a Raw qualche settimana fa e ha già in mente chi vorrebbe come sua prima vera avversaria, come rivelato ai microfoni di WWE Deutschland: “Vorrei affrontare Rhea Ripley, credo che ...Alexa Bliss ha espresso il desiderio di sfidare Rhea Ripley sul ring in futuro. Le parole della Goddess of WWE. Alexa Bliss è una tra le lottatrici più esperte nello spogliatoio WWE, ha affrontato ...