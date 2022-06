Aka7even in realtà canterà il suo nuovo singolo con un Gué Pequeno? (Di domenica 12 giugno 2022) Aka7even canta con Gué Pequeno? Di recente ha avuto inizio il primo tour di Aka7even e il cantante ha deciso di fare un omaggio a Michele Merlo, amico ed ex concorrente di Amici scomparso a causa di una leucemia fulminante. A breve, inoltre, il rapper rilascerà il suo nuovo singolo e in molti si aspettavano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 giugno 2022)canta con Gué? Di recente ha avuto inizio il primo tour die il cantante ha deciso di fare un omaggio a Michele Merlo, amico ed ex concorrente di Amici scomparso a causa di una leucemia fulminante. A breve, inoltre, il rapper rilascerà il suoe in molti si aspettavano L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

stillclosedinme : @Sara6689q MA OGNI MOSSA COSA IO NON NE PARLO DI AKA7EVEN NON MI INTERESSA HO SOLO DETTO MEZZA VOLTA IL MIO PENSIER… - Pensopositivoo : RT @sophia23s1: Che questo primo tour indoor sia solo un piccolo anticipo di tutto quello che verrà ?? grazie Luca per averci dimostrato ch… - stefaniareale5 : RT @sophia23s1: Che questo primo tour indoor sia solo un piccolo anticipo di tutto quello che verrà ?? grazie Luca per averci dimostrato ch… - fedelovesluca : RT @sophia23s1: Che questo primo tour indoor sia solo un piccolo anticipo di tutto quello che verrà ?? grazie Luca per averci dimostrato ch… - lsnoaoa : RT @sophia23s1: Che questo primo tour indoor sia solo un piccolo anticipo di tutto quello che verrà ?? grazie Luca per averci dimostrato ch… -