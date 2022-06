24 Ore Le Mans, Toyota resta al top nonostante alcuni problemi, Ferrari al comando in GTE PRO (Di domenica 12 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 svettano con Toyota a 6h dal termine della 90ma edizione della 24 Ore Le Mans, terza prova del FIA World Endurance Championship. Le prime ore regalano emozioni e mettono in discussione il primato delle auto giapponesi, padrone della scena sin dal via. La mattinata si è aperta nel peggiore dei modi per Toyota. L’auto #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez è stata costretta a fermarsi in mezzo alla pista dopo la piega di ‘Arnage’ in seguito ad un serio problema all’ibrido, una situazione che abbiamo già commentato in quel di Spa-Francorchamps. La gemella #8 ha allungato in solitaria, mentre l’equipaggio campione del mondo ha ripreso la via della pista dopo una breve sosta in pit lane. Le due auto nipponiche restano in ogni caso al top della graduatoria davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 svettano cona 6h dal termine della 90ma edizione della 24 Ore Le, terza prova del FIA World Endurance Championship. Le prime ore regalano emozioni e mettono in discussione il primato delle auto giapponesi, padrone della scena sin dal via. La mattinata si è aperta nel peggiore dei modi per. L’auto #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez è stata costretta a fermarsi in mezzo alla pista dopo la piega di ‘Arnage’ in seguito ad un serio problema all’ibrido, una situazione che abbiamo già commentato in quel di Spa-Francorchamps. La gemella #8 ha allungato in solitaria, mentre l’equipaggio campione del mondo ha ripreso la via della pista dopo una breve sosta in pit lane. Le due auto nipponicheno in ogni caso al top della graduatoria davanti a ...

