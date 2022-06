Vlahovic, il problema agli adduttori è già stato risolto: le ultime (Di sabato 11 giugno 2022) Andreja Milutinovic, preparatore personale di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto dichiarato sulle condizioni del numero nove serbo. “Il problema dell’infortunio agli adduttori è già stato risolto, le terapie hanno dato i risultati sperati. Così, grazie alla collaborazione dello staff medico della Juventus, adesso è tutto a posto. Adesso il piano prevede riposo fino al primo luglio, poi inizieremo un lavoro individuale che consentirà a Vlahovic di presentarsi completamente pronto per l’inizio del ritiro. L’adattamento a un club come la Juventus è molto breve, non c’è tempo per improvvisare nulla. Ha tanta voglia di ripagare la fiducia che il club gli ha dimostrato”. Domani alle ore 20:45 ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022) Andreja Milutinovic, preparatore personale di Dusan, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto dichiarato sulle condizioni del numero nove serbo. “Ildell’infortunioè già, le terapie hanno dato i risultati sperati. Così, grazie alla collaborazione dello staff medico della Juventus, adesso è tutto a posto. Adesso il piano prevede riposo fino al primo luglio, poi inizieremo un lavoro individuale che consentirà adi presentarsi completamente pronto per l’inizio del ritiro. L’adattamento a un club come la Juventus è molto breve, non c’è tempo per improvvisare nulla. Ha tanta voglia di ripagare la fiducia che il club gli ha dimostrato”. Domani alle ore 20:45 ...

Pubblicità

serie_a24 : #Vlahovic, il problema agli adduttori è già stato risolto: le ultime - infoitsport : Juventus, sollievo per l’infortunio di Vlahovic: “Problema risolto” - ZonaBianconeri : RT @CalcioPillole: #Juventus, sollievo per l'infortunio di #Vlahovic: 'Problema risolto' - CalcioPillole : #Juventus, sollievo per l'infortunio di #Vlahovic: 'Problema risolto' - pccpla : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Il personal trainer di #Vlahovic: 'Il problema fisico è già risolto! Riposerà tutto il mese e poi farà lavoro i… -