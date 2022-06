Ultime Notizie – Lecce, trovato morto in casa incappucciato e con mani legate (Di sabato 11 giugno 2022) Un uomo di 76 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di Lecce, con le mani legate a una sedia e incappucciato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Un uomo di 76 anni è statoquesta mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di, con lea una sedia e. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

