Traffico Roma del 11-06-2022 ore 15:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverde Roma ve li trovate in studio Tiziano Raimondi poco il Traffico sulla principale rete viaria della capitale del pomeriggio e fino a tarda sera possibili difficoltà in centro per la parata del Roma hai detto un appuntamento alle 15:30 in Piazza della Repubblica il corteo sfilerà lungo via Cavour Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del Colosseo per poi arrivare ai Fori Imperiali chiusura al passaggio della manifestazione con deviazioni per le linee dei bus e questa sera e domani sera i due concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo diverse le chiusure in tutta l’area circostante deviata e di numerose linee di bus di zona è dalle 17:30 alle 19:30 alla stazione Colosseo della linea B della metropolitana sarà chiusa in alternativa sono aperte le stazioni Circo Massimo e Cavour mentre dalle 21 chiusa ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverdeve li trovate in studio Tiziano Raimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale del pomeriggio e fino a tarda sera possibili difficoltà in centro per la parata delhai detto un appuntamento alle 15:30 in Piazza della Repubblica il corteo sfilerà lungo via Cavour Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del Colosseo per poi arrivare ai Fori Imperiali chiusura al passaggio della manifestazione con deviazioni per le linee dei bus e questa sera e domani sera i due concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo diverse le chiusure in tutta l’area circostante deviata e di numerose linee di bus di zona è dalle 17:30 alle 19:30 alla stazione Colosseo della linea B della metropolitana sarà chiusa in alternativa sono aperte le stazioni Circo Massimo e Cavour mentre dalle 21 chiusa ...

Pubblicità

sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Formia, dalle ore 13:40 traffico ferroviario rallentat… - 57Davide : RT @OGiannino: Ok, traffico ripristinato. Ma son passati 7 giorni: è possibile dopo accertamenti restare ancora all'oscuro di come motrice… - TuttoSuRoma : #Roma tra Vasco, Pride e Grand Prix: news traffico e strade chiuse - LuceverdeRadio : ??#Treni -Linea Roma - Napoli-Via Formia ??traffico rallentato, in direzione Napoli, per un guasto ai sistemi di ges… - walter76277000 : E pure oggi a Roma si cammina bene. #traffico #circomassimo #vascolive2022 #gaypride #Campidoglio #vigili -