Torre Annunziata | bambina di 5 anni muore annegata

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ morta la bimba di 5, scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare a. La madre aveva denunciato di non riuscire a trovarla. Erano in spiaggia insieme alla figlia più piccola. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche. La piccola è poi deceduta alle 16.30. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' morta nell'ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale di Torre Annunziata (Napoli), nei pressi del lido.