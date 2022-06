Roma Pride: Cirinnà (Pd), 'folla chiede diritti, continueremo ad ascoltare movimento Lgbt+' (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Anche quest'anno, un'immensa folla colora le strade di Roma chiedendo eguaglianza, libertà e diritti. Sono certa che queste voci arriveranno fin dentro i palazzi, smuovendo le coscienze di chi ancora crede di poter imprigionare l'Italia in un passato di oscurantismo, discriminazione, odio". Lo dice la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà. "C'è un paese giovane e sorridente - aggiunge - che chiede di essere visto e ascoltato. Il Dipartimento diritti del PD continuerà in questo costante lavoro di ascolto, costruendo relazioni politiche con il movimento Lgbt+ e in particolare - conclude l'esponente dem - con la comunità trans*, ancora più esposta a discriminazione e violenza dopo ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022), 11 giu (Adnkronos) - "Anche quest'anno, un'immensacolora le strade dindo eguaglianza, libertà e. Sono certa che queste voci arriveranno fin dentro i palazzi, smuovendo le coscienze di chi ancora crede di poter imprigionare l'Italia in un passato di oscurantismo, discriminazione, odio". Lo dice la senatrice del Partito democratico Monica. "C'è un paese giovane e sorridente - aggiunge - chedi essere visto e ascoltato. Il Dipartimentodel PD continuerà in questo costante lavoro di ascolto, costruendo relazioni politiche con ile in particolare - conclude l'esponente dem - con la comunità trans*, ancora più esposta a discriminazione e violenza dopo ...

