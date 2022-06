Rivivere al fianco dei dinosauri in stile Jurassic Park? Un sogno che potrebbe realizzarsi

Pubblicità

Vivo Umbria

... con Parco Gondar continuiamo il percorso intrapreso negli anni precedenti aldi iniziative ... che i ragazzi saranno ben lieti dicon un coinvolgimento diretto in prima persona 'on stage'...Gli appassionati della Multistrada potrannola storia della moto attraverso i modelli più ...ruote sarà possibile vedere dal vivo l'Audi RS Q e - tron che ha partecipato alla Dakar al... Città di Castello, presentata “Estate in città 2022”: programma ricco per far rivivere la città Domani con partenza dalla sede di Antiche Porte editrice (via Dante Alighieri, 4) alle 22, una passeggiata porterà i partecipanti nella Reggio degli anni Trenta, accompagnati dal commissario Marino Mu ...Federico Bonazzoli, ha parlato della salvezza ottenuta con la Salernitana raccontando di vari aneddoti accaduti durante la stagione ...