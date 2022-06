Problemi di banda (larga): manca la manodopera e si pensa ai detenuti (e non solo) (Di sabato 11 giugno 2022) Gli accordi ci sono, la corsa contro il tempo anche, così come i cantieri chiusi nel corso degli ultimi anni e quelli aperti in attesa di concludere gli iter pratici e prolungare la strada della fibra ottica nazionale. Perché il progetto per unire l’Italia connessa sta andando avanti, ma ci sono alcune problematiche tecniche che stanno rallentando i lavori. Il tema principale, in queste settimane, è stato sollevato dall’amministratore delegato di Open Fiber (uno degli attori principali di questo tentativo di modernizzazione e uniformità del nostro Paese) Mario Rossetti che ha evidenziato come ci siano problematiche relative all’assenza di manodopera nei cantieri. LEGGI ANCHE > Accordo TIM-Cdp: rete nazionale fibra ottica pronta entro marzo 2021 Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Milano, l’ad di Open Fiber ha sottolineato come la corsa contro il tempo per ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 giugno 2022) Gli accordi ci sono, la corsa contro il tempo anche, così come i cantieri chiusi nel corso degli ultimi anni e quelli aperti in attesa di concludere gli iter pratici e prolungare la strada della fibra ottica nazionale. Perché il progetto per unire l’Italia connessa sta andando avanti, ma ci sono alcune problematiche tecniche che stanno rallentando i lavori. Il tema principale, in queste settimane, è stato sollevato dall’amministratore delegato di Open Fiber (uno degli attori principali di questo tentativo di modernizzazione e uniformità del nostro Paese) Mario Rossetti che ha evidenziato come ci siano problematiche relative all’assenza dinei cantieri. LEGGI ANCHE > Accordo TIM-Cdp: rete nazionale fibra ottica pronta entro marzo 2021 Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Milano, l’ad di Open Fiber ha sottolineato come la corsa contro il tempo per ...

