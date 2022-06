Oggi silenzio elettorale, si insediano i seggi. Domani il voto anche in 50 Comuni pugliesi ELENCO In tutta Italia cinque referendum. Commissione parlamentare antimafia: 18 impresentabili, due in Puglia (Di sabato 11 giugno 2022) È finita la scorsa mezzanotte la campagna elettorale. Oggi silenzio ed alle 16 l’insediamento dei seggi in tutta Italia per le cinque consultazioni refetendarie. In 981 Comuni Italiani fra cui cinquanta in Puglia Domani (ore 7-23) sarà anche giornata di elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Scrutini: Domani dopo la chiusura dei seggi lo spoglio riguardante i referenda. Lunedì dalle 14 lo spoglio per le elezioni comunali. Chi non fosse provvisto di tessera elettorale può recarsi nell’apposito ufficio comunale per riceverla. Al seggio l’elettore dovrà appunto esibire la tessera ... Leggi su noinotizie (Di sabato 11 giugno 2022) È finita la scorsa mezzanotte la campagnaed alle 16 l’insediamento deiinper leconsultazioni refetendarie. In 981ni fra cui cinquanta in(ore 7-23) saràgiornata di elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Scrutini:dopo la chiusura deilo spoglio riguardante i referenda. Lunedì dalle 14 lo spoglio per le elezioni comunali. Chi non fosse provvisto di tesserapuò recarsi nell’apposito ufficio comunale per riceverla. Alo l’elettore dovrà appunto esibire la tessera ...

