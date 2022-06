Marcantonio e Basile Pd Benevento | “De Pierro più realista del re | ma parlano i fatti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota stampa a firma dei due vicesegretari del Circolo didel Partito Democratico Filomenae Pasquale. “Con la sua nota, il Vicesindaco Deè uscito fuori tema. Non è la prima volta, temiamo non sarà l’ultima. Forse è l’insopprimibile bisogno di “ri-accreditarsi”, o l’esigenza di “redimersi” dagli anni dello “smarrimento” dall’antica consuetudine mastelliana, fatto sta che, da qualche tempo, non perde occasione di dare prova di un ossequioso realismo, ben oltre i più capricciosi desideri del “re”. Una sorta di verboso “cane da guardia del mastellismo”. Con riferimento alla nomina di Francesco Del Gaudio come ‘Esperto nel controllo di gestione’ del comune, il consigliere Perifano muove da una constatazione pacifica, inattaccabile: nel compiere ...