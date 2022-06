Laura Chiatti e il marito Marco Bocci: “Conosciuti per sbaglio da una chiamata” (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo quanto ha raccontato Marco Bocci (confermato dalla stessa Laura Chiatti) sembra che tra loro tutto sia nato per caso visto che l’attore avrebbe per sbaglio chiamato la collega e che da quella chiamata avrebbero poi iniziato una serie di messaggi fino al loro incontro per non lasciarsi più, e non solo, ha poi rivelato ospite a Domenica In (dove oggi vedremo la moglie) che in realtà era stato tutto calcolato e che il suo è stato un tentativo di approccio ben riuscito alla luce del risultato ottenuto. La coppia è convolata a nozze il 5 luglio 2014 a Perugia e adesso vive a Marsciano, in Umbria, in una splendida location di campagna dove stanno crescendo i loro due figli. Prima di fidanzarsi con Laura Chiatti, Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo quanto ha raccontato(confermato dalla stessa) sembra che tra loro tutto sia nato per caso visto che l’attore avrebbe perchiamato la collega e che da quellaavrebbero poi iniziato una serie di messaggi fino al loro incontro per non lasciarsi più, e non solo, ha poi rivelato ospite a Domenica In (dove oggi vedremo la moglie) che in realtà era stato tutto calcolato e che il suo è stato un tentativo di approccio ben riuscito alla luce del risultato ottenuto. La coppia è convolata a nozze il 5 luglio 2014 a Perugia e adesso vive a Marsciano, in Umbria, in una splendida location di campagna dove stanno crescendo i loro due figli. Prima di fidanzarsi con...

