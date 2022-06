Justin Bieber colpito da paralisi facciale (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo aver cancellato tutti i concerti questa settimana, il cantante Justin Bieber ha rivelato il perché: è stato colpito da una paralisi al volto, che gli impedisce di esibirsi e di cantare. Il 28enne, ex bambino prodigio canadese, ha dichiarato in un video di Instagram che la sua condizione è dovuta a una diagnosi di ‘sindrome di Ramsay Hunt’, una malattia che lo rende incapace di muovere metà del suo volto e di salire sul palco. “Come puoi vedere, questo occhio non batte le palpebre -dice l’artista- Non riesco a sorridere da questo lato del viso… Quindi c’è una paralisi completa da questo lato del viso”. La sindrome di Ramsay Hunt si verifica quando un focolaio del cosiddetto ‘fuoco di Sant’Antonio’ colpisce il nervo facciale vicino alle orecchie. All’inizio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo aver cancellato tutti i concerti questa settimana, il cantanteha rivelato il perché: è statoda unaal volto, che gli impedisce di esibirsi e di cantare. Il 28enne, ex bambino prodigio canadese, ha dichiarato in un video di Instagram che la sua condizione è dovuta a una diagnosi di ‘sindrome di Ramsay Hunt’, una malattia che lo rende incapace di muovere metà del suo volto e di salire sul palco. “Come puoi vedere, questo occhio non batte le palpebre -dice l’artista- Non riesco a sorridere da questo lato del viso… Quindi c’è unacompleta da questo lato del viso”. La sindrome di Ramsay Hunt si verifica quando un focolaio del cosiddetto ‘fuoco di Sant’Antonio’ colpisce il nervovicino alle orecchie. All’inizio di ...

