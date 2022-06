(Di sabato 11 giugno 2022) Tre giorni fa, ilha battuto la Polonia con un punteggio tennistico: 6 a 1. Con un De Bruyne magico come al solito. E per un momento è sembrato di dimenticare quello che era successo pochi giorni prima, ovvero un’umiliazione senza appello subita dai Red Devils contro l’Olanda: 4 a 1, con Batshuayi che, alla fine di una partita senza storia, ha segnato il golbandiera proprio al 93esimo. È sembrato che quella sconfitta, scrive Jonathan Liew sul, suggellasse in qualche modo l’inizio del» del, che ha perso pure, all’inizio del 2022, il primato nel ranking mondiale dopo diversi anni al comando. È una generazione d’oro – certo – ma è anche una generazione che non ha vinto niente. Che sì, ha portato ...

Pubblicità

napolista : Il #Guardian e il declino della «gold generation» del #Belgio (mai citato #Mertens) Il 4-1 subito dall’Olanda suon… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Come sottolineato dal, circa il 40% dei parlamentari conservatori si sono infatti ... E sconfessare chi già in queste ore sta dicendo che il suopolitico sarebbe ormai inesorabile.... una rivista che ormai da una decina d'anni è entrata in unche sembra irreversibile fra ... Sono le stesse conclusioni a cui è arrivato anche iltre giorni fa, in un articolo pubblicato ... Il declino di Amber la squattrinata "Non ho i soldi per pagare Johnny" "Non ho i soldi per pagare. Non ho 15 milioni di dollari per Jonny Depp " ha detto delusa e rabbiosa Amber Heard subito dopo il verdetto che l’ha vista soccombere alla causa per diffamazione intentata ...