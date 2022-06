Federica Vincenti | chi è la giovane moglie di Michele Placido

(Di sabato 11 giugno 2022), in arte Luna, è ladi, la differenza d’età tra i due attori è davvero notevole, sono ben 37 anni. I due si sono sposati nel 2012 a Cisternino, in Valle D’Itria, dopo che il noto attore aveva ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota delle sue precedenti nozze. Nata a Scorrano l’8 novembre 1983,studia canto sin da bambina poi a 19 anni entra all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Qui si dedica al canto lirico, al pianoforte e alla recitazione. Dopo il diploma nel 2005 inizia la sua carriera di attrice che la vede protagonista di diversi film importanti. Tra questi ricordiamo: Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno per la regia di, Vallanzasca – Gli ...

Pubblicità

Sette del Corriere della Sera

I NUMERI -, nel 2021/22, è risultata terza nella classifica degli aces dell'intero campionato con 38 servizi, dietro solo a Antropova (41) e Hancock (42) e davanti a Egonu (37); ...Fratoni, 49 anni, consigliera regionale, ex assessore toscana ed ex presidente della ... Cosimo Maria Ferri corre invece per Iv e Psi, mentre Rigolettaè la candidata di M5s, Articolo ... Arnoldo Mondadori, «nato umile e contadino». «Io, Michele Placido, sento di essere come lui» Federica Casalbore vince il titolo di Campionessa Italiana “Under18” nel nuoto pinnato. L’atleta è riuscita così a centrare un altro titolo nazionale importante e lo ha fatto nel centro federale Fipsa ...Doppietta etiope oggi, giovedì 9 giugno, sui 1500 metri piani femminili andati in scena allo Stadio Olimpico di Roma e validi per la 42ma edizione del Golden Gala "Pietro Mennea", quinta tappa della D ...