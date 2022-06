Febbre Dengue, è allarme in Italia: sintomi della malattia ‘spaccaossa’ (Di sabato 11 giugno 2022) Come se non bastassero il Covid, la peste suina, il vaiolo delle scimmie, ora in Italia è anche allarme per la Febbre Dengue, con il primo caso che si è registrato pochi giorni fa in Emilia Romagna, più precisamente a Forlì. Positiva, come ha reso noto l’Ausl Romagna, una persona di ritorno da una vacanza all’estero: attualmente è ricoverata, ma le sue condizioni non destano (e per fortuna) preoccupazioni. Cos’è la Febbre Dengue e come si trasmette La Febbre Dengue è una malattia virale, che è ampiamente diffusa in America del Sud, Africa e Asia. Viene trasmessa attraverso il pizzico di diversi tipi di zanzara, anche quella tigre, ma non c’è la possibilità che il virus passi da uomo e uomo. Il contagio, infatti, avviene solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Come se non bastassero il Covid, la peste suina, il vaiolo delle scimmie, ora inè ancheper la, con il primo caso che si è registrato pochi giorni fa in Emilia Romagna, più precisamente a Forlì. Positiva, come ha reso noto l’Ausl Romagna, una persona di ritorno da una vacanza all’estero: attualmente è ricoverata, ma le sue condizioni non destano (e per fortuna) preoccupazioni. Cos’è lae come si trasmette Laè unavirale, che è ampiamente diffusa in America del Sud, Africa e Asia. Viene trasmessa attraverso il pizzico di diversi tipi di zanzara, anche quella tigre, ma non c’è la possibilità che il virus passi da uomo e uomo. Il contagio, infatti, avviene solo ...

